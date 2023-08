Denuncien dos homes a Lleida per caçar ocells fringíl·lids amb una xarxa japonesa

Agents delsde la Unitat Regional de Medi Ambient () van denunciar penalment dimarts passat dos homes, de 23 i 30 anys, als quals van enxampar caçantutilitzant una xarxa japonesa en un camp de la partida Serrallonga de Lleida.Segons el, l'ús d'aquesta xarxa, que s'utilitza de manera il·legal per atrapar ocells fringíl·lids, queda recollit com a delicte contra la flora i la fauna ja que es considera unno selectiu. Els homes van ser sorpresos a pocs metres de la xarxa i, a peu de l'estri, hi havia un dispositiu electrònic que emetia el cant de la cadernera a mode de reclam. Els denunciats van atrapar quatre ocells amb aquest mètode, tres caderneres i un mosquiter.Els ocells que havien quedatvan ser deslliurats pels agents i posteriorment traslladats al Centre de Fauna de Vallcalent, a Lleida.Les dues persones van quedar denunciades penalment i la xarxa va quedar a disposició del jutjat. Ambdós hauran de comparèixer davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.