Detinguda una treballadora d'una residència d'avis de Lleida per robar joies als usuaris

Elsvan detenir dijous una dona, de 37 anys, com a presumpta autora de sis furts per haver robat joies als usuaris de la residència on treballa. Els fets es van destapar a finals d'agost, quan els fills d'una àvia ingressada al centre van denunciar que havien desaparegut diverses joies que la seva mare sempre duia posades.Després ded'altres fets similars, els responsables de la residència ho van denunciar i van poder detallar cinc casos més. Amb les característiques detallades d'algunes de les joies robades, els investigadors van iniciar una recerca per establiments de compra-venda d'or de la ciutat, on van descobrir que una treballadora dels centre havia venut part de les joies denunciades.Els investigadors i agents de la(URPA) van poder localitzar part de les joies sostretes en un dels establiments inspeccionats gràcies als controls i al registre obligatori d'articles i clients que es requereixen en aquests establiments.Després de descobrir la identitat de la dona, la policia va cercar altres vendes que aquesta persona i d'altres del seu entorn haguessin pogut fer. Dijous passat, i, els agents la van detenir com a presumpta autora de sis furts.Els mossos van poder. La investigació, però, continua oberta i no es descarten noves imputacions ja que la dona anteriorment havia treballat en una residència de l'Urgell.La detinguda va quedar en llibertat després de declarar a comissaria amb l'obligatorietat de presentar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerida.