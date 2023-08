Denunciat un conductor a la Segarra per circular a 185 km/h en un tram limitat a 90

Elsvan denunciar penalment un home, de 31 anys, pera una velocitat penalment punible.Els fets van passar diumenge durant control preventiu de velocitat que la policia havia muntat al punt quilomètric 10'8, de la carretera L-310, al terme municipal de(Segarra). A les 16.21 hores, van detectar un turisme que circulava a 185 quilòmetres per hora en un tram de via on la velocitat màxima permesa és 90 km/h.Els agents de trànsitel conductor com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. El conductor haurà de comparèixer dimarts davant del jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.