Un terratrèmol de grau 3 sacseja la Val d'Aran

Una l'escala de Richter ha sacsejat aquest dilluns a la nit la, segons recull l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICGC). En concret, el sisme s'ha registrat cap a dos quarts de deu, i s'ha deixat sentir principalment en aquesta comarca del nord de Catalunya i a part de l'No s'ha informat de cap tipus de dany causat pel fenomen. El terratrèmol s'ha produït dues hores després del que hi ha hagut a la demarcació d'Osca, al, aquest de 4,2 graus, també sense ferits ni afectacions. A diferència del segon, aquest primer s'ha deixat sentir a bona part de Catalunya. A la Val d'Aran i l'Alta Ribagorça és on s'ha sentit amb més claredat.Segons ha informat, el telèfon d'emergències 112 ha rebut nou trucades relacionades amb el sisme amb epicentre a Osca. En concret, les trucades s'han rebut des de(5),(3) i(1). La majoria han estat per informar de la percepció del terratrèmol i, en el cas de Bossòst, per alguna teula caiguda.Proteccio Civil de laha activat aquest vespre la fase d'alerta del pla especial d'emergències sísmiques a Catalunya pel terratrèmol amb epicentre a Osca.