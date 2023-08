PIMEC Comerç Lleida promou els establiments de barri com a refugis climàtics

ha iniciat la campanya "; sempre que ho necessitis el teu comerç està al teu costat" per tal de promoure els establiments comercials com a llocs idonis perquè la població pugui refugiar-se de les altes temperatures."És un servei més que tenen els petits comerços de cara als consumidors", considera el president de PIMEC Comerç Lleida,, qui assegura que els establiments "no obligaran els clients a consumir ni a comprar" i seran un espai de descans per "recuperar forces". La iniciativa inclou diferents tipologies d'establiments com farmàcies, botigues o cafeteries que se sumen a la resta de refugis climàtics que ha habilitat l'administració com casals o biblioteques.Els establiments adherits a la iniciativa i que funcionaran com a refugi climàtic s'identificaran amb unque proporcionarà l'entitat durant els propers dies.Llaràs ha apuntat que de manera "natural" el petit comerç ha estat un refugi climàtic de clients que han tingut la. D'aquesta manera, la campanya vol ser un recordatori de les diferents opcions que tenen els lleidatans per pal·liar els efectes de la calor "a peu de carrer". De fet, Llaràs ha destacat la proximitat dels comerços a les zones de pas de la població.La campanya, que tindrà continuïtat fins que baixin les temperatures, es repetirà l'any vinent des de principis d'estiu. Així mateix, Llaràs ha assegurat que PIMEC Catalunya ha pres nota de la iniciativa i preveu fer-la extensiva a tot el territori.