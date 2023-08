El Mascle Cabró torna a regnar a Cervera en l'acte central de l’Aquelarre

El, lesi les estructures mòbils que han invocat l'infern del clàssic literari “La Divina Comèdia” han estat els protagonistes de l'acte central de laaquest dissabte.Malgrat algunes gotes dei les obres de millora que s'estan executant als principals escenaris de la festa, el públic s'ha endinsat en un viatge diabòlic amb figures malèfiques que ha culminat amb l'aparició deli la seva gran escorreguda. Durant la nit, s'han cremat uns 350 quilos de material pirotècnic. Per la seva banda, la Paeria de Cervera calcula que unespassaran per la capital de la Segarra fins diumenge si la pluja dona una treva.Tot plegat en un escenari al nucli antic de la capital de la Segarra on s'ha representat l'inframón del primer volum del clàssic de. "És una proposta que ha donat molt joc", ha explicat el director artístic de l'Aquelarre,, qui també ha subratllat que l'experiència de laha estat essencial per fer realitat les seves idees per a l'espectacle. Així mateix, Bosch ha innovat en l'àmbit musical respecte darreres edicions, apostant per la música electrònica.Des d'un quart d'una de la matinada fins passats dos quarts de sis del matí, el públic s'ha endinsat en un viatge on durant el primer acte s'han vist figures representant les animes buides dels justos que no han conegut a Déu, elsde la luxúria castigats per Minos, els golafres turmentats per Can Cerber i els àvars torturats per Plutus.El segon acte ha presentat els, els irats dominats per Medusa, els violents encesos pel Minotaure, les Harpies reprimint els fraudulents i ha finalitzat amb la invocació i l'aparició del Mascle Cabró, mentre que el darrer acte s'ha centrat amb la seva gran esperada escorreguda.L'espectacle ha comptat amb unsque han donat vida als diferents personatges i les figures mòbils gegants.Per la seva banda, la regidora de l'Aquelarre de Cervera,, ha reconegut que la pluja d'aquest dissabte a la capital de la Segarra els ha "sorprès" i que és un factor que ha minvat l'afluència de persones a la festa. "Confiem arribar als 30.000 visitants fins aquest diumenge si la pluja dona treva", ha dit. De fet, Garcia ha apuntat que la metereologia ha afectat el nombre previst de persones a la zona d'acampada per divendres.