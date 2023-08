Lleida lidera la demanda de reserves de famílies que busquen lleure educatiu

Més del 70% dels participants del programa “” de laescullen la plana de Lleida o el Pirineu per passar les vacances d'estiu davant lao la. La localització prop d'entorns naturals i la necessitat de les famílies de refugiar-se de la calor serien les raons de l'èxit.El programa, que permet que els infants visquin l'experiència de viure unes colònies amb els seus familiars, enguany compta amb, un increment del 30% respecte a les dades del 2022 quan en van ser 2.030. Les vacances inclouen excursions, gimcanes i jocs a càrrec de monitors que porten infants i adults a viure experiències a la natura i adquirir nous coneixements en un ambient lúdic i familiar.Les cases de colònies que la Fundació Pere Tarrés té repartides arreu de la demarcació de Lleida se situen a Guàrdia de Noguera, a la comarca de la Noguera; Llívia, a la Cerdanya; Salardú a la Val d'Aran; i Rialp al Pallars Sobirà. El director de l'alberg “Les Estades” de Rialp,, i la monitora Laura Moreno coincideixen en el fet que la localització prop de parcs naturals i el context climàtic són factors decisius per les famílies."Estem en bon lloc, amb bona temperatura i unes excursions espectaculars", explica Moreno, qui també destaca la diferència de muntanya de les excursions. "Vas al Parc Nacional i tens una vegetació molt diferent que si vas a Santa Maria d'Arbuló, on veus un clima més mediterrani", conclou.