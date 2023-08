Tàrrega aprova el projecte d'urbanització del nou polígon industrial previst al nord de la ciutat

El projecte, que es troba ara enen espera de l’aprovació definitiva, s’ha redactat adaptant-lo a les modificacions del planejament urbanístic que ja van rebre llum verda del ple el passat novembre. Els canvis permetran una, ja que es redueix el sistema de vials, i un major aprofitament del sòl, posant a l’abast parcel·les de major superfície.Concretament, el nou sector disposarà de. D'aquestes, quatre es destinaran a indústria aïllada gran, dues per a indústria aïllada mitjana, tres per a indústria aïllada petita i la resta per a indústria entre mitgeres en parcel·la petita. Així mateix, unses destinaran a la xarxa de vials, espais verds i equipaments.El polígon se situarà entre les principals vies de comunicació de la zona: l’A-2 al sud,a l’oest i la carretera a Guissona a l’est. A més, també serà al costat del sector industrial ja existent de la Canaleta. La modificació del planejament permetrà destinar dos dels àmbits del sector a la instal·lació de laAixí mateix, el nou projecte dona rellevància a la sostenibilitat mediambiental, l’eficiència energètica i la millora de la mobilitat, alhora que establirà mesures preventives per evitar la contaminació lumínica, acústica i atmosfèrica.