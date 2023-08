Un detingut a Alcarràs per tràfic de drogues

Elsi lavan detenir dijous un home de 39 anys com a suposat autor d'un delicte contra la salut pública. Se l'investigava després de tenir coneixement que al municipi hi havia unen un bloc de pisos del carrer Montserrat Roig.A partir d'aquí, es va aconseguir identificar el sospitós i la policia va comprovar com al bloc hi anava molta gent que no hi vivia i entraven i en sortien amb pocs minuts de diferència. Durant l'es va detenir al traficant i se li van intervenir 15 grams de cocaïna, 94 grams d'haixix i diferents estris per manipular drogues.La policia considera que amb aquesta detenció s'haun punt de venda molt actiu des d'on es distribuïa haixix i cocaïna, principalment. El detingut passa aquest divendres a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.