Detingut un lladre per robar en un pis del Centre Històric de Lleida i colpejar un dels propietaris

Elshan detingut aquesta matinada un home decom a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació.Els fets han passat prop de les cinc de la matinada quan els propietaris d'un pis de lahan sorprès un desconegut dins el seu domicili carregat amb objectes dels residents. Aquest, al veure's sorprès, hai ha fugit corrent per la porta principal.Segons la policia, tot indica que l'home hauria escalat per la façana i accedit per una finestra oberta. Poc després, les patrulles han localitzat i detingut el presumpte lladre al carrer de l'Assalt. En l'escorcoll, li han trobat, entre altres,i unaque hauria robat al domicili.El detingut passarà properament davant el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.