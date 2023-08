Denunciat penalment un motorista per circular a 206 km/h per la C-13 a Alcoletge

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 36 anys per conduir una moto a 206 quilòmetres per hora en un tram de via limitat a 90.

Els fets han passat a les 7.20 hores d'aquest divendres quan un control preventiu de velocitat que la policia havia muntat al punt quilomètric 9 de la C-13, a Alcoletge (Segrià), ha enxampat una motocicleta circulant a més del doble de la velocitat permesa.

Els agents de trànsit han aturat el conductor i l'han denunciat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. L'home haurà de presentar-se davant el jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida quan sigui requerit.