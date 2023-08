Aprovada la llicència per construir un dels dos centres comercials previstos a l'entrada de la Seu

La junta de govern de l'Ajuntament de laha aprovat la llicència per construir un centre comercial a l'entrada est de la capital alturgellenca, just davant delAquest sector s'està desenvolupant amb l'objectiu de poderdel. Així, la idea és que les obres d'urbanització estiguin enllestides entre els mesos d'abril i maig de l'any que ve. L'alcalde de la Seu d'Urgell,, ha explicat que l'obertura de la nova superfície no es podrà fer fins que l'actuació urbanística estigui completament acabada. Pel que fa a l'altre centre comercial previst en aquesta mateixa zona, s'espera poder aprovar-ne la llicència d'aquí a unes setmanes.La llicència de construcció que ja està aprovada correspon a la dels terrenys situats a tocar delde la capital alturgellenca, per sobre de la. Barrera ha indicat que aquest era un tràmit "que avançava feia uns mesos" i al qual calia donar continuïtat. Tot i això, ha volgut deixar clar que aquest no és el model comercial que ells defensen i que faran el possible "perquè això no torni a succeir". Així, ha insistit que l'expedient ja estava començat i que era "impossible d'aturar", però que s'està treballant per potenciar el teixit comercial a l'interior de la ciutat.L'Ajuntament de la Seu d'Urgell va aprovar, ara fa un any i mig, la, una actuació que havia de permetre disposar dels terrenys necessaris per construir el futur hospital comarcal de l'Alt Urgell.Amb aquesta, dues terceres parts del total de la superfície d'aquest sector van passar a ser de propietat pública i en una sola peça, mentre que una quarta part del sector està destinada a usos comercials. De fet, el pla parcial general de la capital alturgellenca, aprovat l'any 2002, ja preveia una zona comercial en aquest sector, que va quedar reduïda amb la modificació.