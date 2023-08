La collita de poma Golden a Ponent arrenca amb més d'una setmana d'antelació

Elshan començat aquesta setmana la collita de la, que es preveu bona pel que fa a la qualitat i mida de la fruita degut a la calor intensa i a les aclarides que s'han fet als arbres arran de la sequera. La campanya s'ha avançat entre una setmana i deu dies respecte l'habitual per lesdels darrers mesos i el sector preveu collir 95.730 tones.Es tracta de la varietat per excel·lència de les terres de Ponent, ja que representade pomes que es preveu produir enguany. La campanya s'allargarà fins a començaments d'octubre i la fruita es destinarà principalment al mercat nacional, mentre que una part s'exportarà a altres països com Regne Unit i França.Les elevades temperatures dels mesos de maig, juliol i agost han anticipat la collita de fruita a Ponent, també la de la varietat Golden i similars. Ho ha fet entre una setmana i deu dies i la campanyaLa fruita que s'ha començat a collir als camps presenta una "", ja que la calor intensa dels darrers mesos ha fet augmentar els seus nivells de sucre, segons ha explicat el president d'Asaja Lleida, Pere Roqué. D'altra banda, tot i que la sequera va afectar en un primer moment la campanya de reg als fruiters de zones com el canal d'Urgell, les aclarides dràstiques que es van fer als arbres han fet que la fruita que ha quedat tingui uns calibres més grans i aptes per ser comercialitzats.El sector confia, marcats per les gelades, i tornar a xifres de producció anteriors a la pandèmia. "Esperem que sigui un any, comercialment, dels millors dels últims 5 anys", ha afirmat Roqué, tot i afegir que encara és aviat per parlar de preus.