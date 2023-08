La Creu Roja ha atès 72 temporers des del mes de juny a Lleida per l'augment de temperatures

Laha atèsi fet 2.327 trucades a persones vulnerables de lades del mes de juny per l'augment de temperatures.Tot plegat, en el marc de la campanya “” que treballa per donar resposta a les necessitats de persones en situació de vulnerabilitat com la gent gran, sense sostre i infants. D'aquesta manera, Creu Roja ha fetper recordar els consells per combatre la calor i per informar de la disponibilitat dels refugis climàtics disponibles a la capital del Segrià. Així mateix, ha fet un seguiment dels assentaments de persones temporeres on han atès 72 persones i ha repartit una trentena de ventiladors en pisos tutelats.A més, en el marc del programa "", la Creu Roja ha organitzat xerrades amb consells per combatre la calor i tallers sobre salut i alimentació a Lleida i Tàrrega.L'entitat alerta que els col·lectius endavant les temperatures extremes són les persones amb malalties cròniques, majors de 75 anys, els infants menors de 4, les persones amb malalties cròniques, amb discapacitat, que treballen en ambients calorosos o que prenen medicaments amb efectes sobre el sistema nerviós central o diürètics.