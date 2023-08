La campanya de l'ametlla comença a Ponent amb bons quilos i calibres però preus baixos

Laha començat ambpel que fa a calibres i quilos però incertesa pels preus, que van a la baixa., responsable de la fruita seca de, ha dit que cullen entre 5.000 i 6.000 quilos d'ametlla amb closca per hectàrea a les finques productives amb arbres d'entre 7 i 8 anys d'antiguitat.Sónquan tot just hi va haver producció a causa de les gelades de l'abril. Pel que fa als preus, Cullerés explica que s'està pagant a 3 euros el quilo de gra d'ametlla i que per anar bé, hauria d'estar entre 4,5 i 5 euros per poder "cobrir despeses". La collita s'ha avançat una setmana per la calor i a les comarques de Tarragona ja fa 10 dies que cullen.El Departament d'Acció Climàtica estima que a les comarques de Ponent es colliran unesen closca aquest any. Es tracta d'una xifra molt superior en comparació a la de l'any passat, que tot just va ser de 3.400 tones. Això significa que es quintuplicarà la producció d'ametlla. Un increment que també és destacat en relació al 2021, quan les va xifrar la producció en 13.300 tones.Cada cop hi haa les comarques de Ponent, on hi ha el volum més elevat de producció de Catalunya, seguit per les comarques de Camp de Tarragona. Segons dades del Departament, hi ha 20.162 hectàrees, de les quals 16.800 es consideren productives. L'ametller és un arbre que no comença a produir fins al tercer any des que s'ha plantat i la seva producció màxima arriba a partir de l'any 7.