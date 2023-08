Creu Roja atén 170 sense sostre des del 15 d’agost en el marc de la campanya contra la calor

Davant de les altes temperatures laha reforçat la campanya “Protegeix-te de la calor” isense sostre des del 15 d’agost. Una quarantena de persones voluntàries adscrites a les Unitats d’han explicat com combatre la calor al carrer i han lliurat ventalls, cantimplores, gorres i aigua fresca a persones sense llar perquè es puguin mantenir hidratades.La iniciativa s’ha dut a terme a Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat,, Martorell, Girona, Sabadell, Tarragona, Terrassa i Vic. A banda, l’organització ha realitzat 40.000 trucades preventives per donar consells de salut a persones en risc de vulnerabilitat a través de Centres de Contacte, espais de proximitat i del Centre d’Operacions.La Creu Roja manté activa l’per donar resposta a la població general però amb especial cura de les persones que es troben en situacions de vulnerabilitat, com ara la gent gran, les persones sense sostre o els infants, i insta a la ciutadania a estar pendent de les persones del seu entorn.