​Quatre lleidatans ballen la sardana a més alçada del món en un cim del Kurdistan que fa 5.137 metres

Quatre membres delvan ballar dimarts al cim de la, a 5.137 metres, al, la "sardana més alta del món". Així ho van fer saber a través de les xarxes socials, en una proesa que s'havien fixat com a fita per celebrar el 50è aniversari de l'entitat. Els sardanistes són, que van estar acompanyats per un guia.Expliquen que van començar l'atac al cim a la una de la matinada i hi van arribar poc abans de les sis, quan sortia el sol, en un dia molt assolellat però ventós, fet que va incrementar la sensació tèrmica baixa. Els sardanistes preveuen baixar aquest dimecres al camp base, a, on seran recollits per tornar.