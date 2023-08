​Cervera escalfa motors per a l'Aquelarre amb la preparació de la cercavila infantil de l'Aquelarret

Compte enrere aper la, que aquest cap de setmana portarà de nou el foc, les bruixes i l'esoterisme als carrers de la ciutat. Aquests dies s'enllesteixen els darrers preparatius als carrers i els participants més joves participen en els tallers de l', la versió infantil de la festa, on elaboren disfresses, cuques i gegantons, i practiquen percussió i a caminar amb xanques.Un centenar de nens i joves d'entre 4 i 14 anys participen en aquests tallers que des de dilluns i fins divendres tenen lloc a l'. L'Aquelarret forma part del programa oficial de l'Aquelarre des del 1998 amb l'objectiu que els infants s'endinsin en la festa per excel·lència de la capital segarrenca.L'Aquelarret va néixer amb l'objectiu d'ampliar la festa al públic perquè els més petits també la poguessin gaudir-la i, a la vegada, per crear "un planter" que estimi l'Aquelarre, ha explicat la seva coordinadora,De moment, la continuïtat de la festa sembla assegurada i alguns dels participants més petits, com, ja volen que sigui dissabte per gaudir dels diables perquè els hi "encanten". També ho esperen la Mariona i el Blai, que aquests dies practiquen per tornar a sortir amb xanques a la cercavila, mentre que l'Eric, un dels seus companys, admet que està una mica "nerviós" ja que serà el seu primer Aquelarret.La csortirà dissabte a les 6 de la tarda de lai transcorrerà per diversos carrers fins arribar a la, on hi haurà la rebuda a càrrec de l'Astarot Júnior i la diablessa Súcube, que donaran pas a l'aparició del Cabronet, el protagonista de l'Aquelarret.Hi participaran la colla infantil del, la, el grup jove Bombollers, els Gegantons fantasmes, acompanyats pels nens i nenes que han participat en els tallers i per les colles de foc convidades del Ball de diables infantil de la Ràpita del Penedès i Ferafoc Petit de Sant Quintí de Mediona.Acabada la versió infantil, l'Aquelarre continuarà a la nit amb el seu plat fort, l'espectacle central que culminarà amb l'aparició i escorreguda del Mascle Cabró i el Foqueral. Com ja va passar l'any passat, es cremaran uns 350 quilos de material pirotècnic, menys que en edicions anteriors per l'augment de preus.