​Enxampat un motorista que circulava a 205 quilòmetres per hora per la C‑14 a Oliola

Elshan denunciat penalment un home, de 44 anys, per circular aamb la seva motocicleta per la. La policia el va enxampar diumenge passat al migdia durant un control preventiu de velocitat que va establir al punt quilomètric 121,7 de la via, en un tram limitat a 90 quilometres per hora.Els agents de trànsit van aturar lai denunciar el conductor per un presumpte delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. El conductor va ser citat per presentar-se aquest dimarts davant el jutge d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.