La 18a edició del festival internacional Musiquem Lleida! programa onze concerts en diversos espais de la ciutat

Sobre el Musiquem Lleida

Elcelebrarà del 6 al 8 d'octubre la seva 18a edició amb onze formacions musicals que actuaran en diversos escenaris de la capital del. Les propostes les formen artistes d'arreu de Catalunya, l'estat espanyol i països d'Europa, i van des de la música clàssica fins a la música antiga i tradicional, passant per altres gèneres com la música celta, la folklòrica i la coral.El certamen coincideix enguany amb el 50è aniversari de la, organitzadora del certamen, que actuarà al concert de cloenda del festival que es farà el diumenge 8 d'octubre a l'Auditori Enric Granados de Lleida.El programa de la 18a edició del festival 'Musiquem Lleida!' inclou la presentació del primer treball musical del jove guitarrista vigatà i estudiant de l'ESMUC Edu Vergés, i un concert de la pianista ucraïnesa establerta a Catalunya Oksana Shymanska. També hi actuaran Øsimun Quartet, el cor de dones de la Universitat de les Illes Balears (UiB) i el cor barceloní Fòrum Vocal, així com Lina León, Alenar Duet i Trio Florestan. Tanquen la programació Ferran Albrich i Marc Serra, Alberto Reguera i Marc Piqué i la formació de música celta de Catalunya Sláinte.A banda de les formacions seleccionades, la coral Shalom protagonitzarà el concert de cloenda, que tindrà lloc el diumenge 8 d'octubre a les 19 hores a l'Auditori Enric Granados. Actuarà acompanyada d'Eric Varas al piano i sota la direcció d'Albert Cabero Olaya, per interpretar obres de compositors i cantautors catalans com Toldrà, Mompou, Montsalvatge o Raimon. Les entrades per a aquest concert ja estan a la venda a la pàgina web de l'auditori.El Festival Musiquem Lleida! està organitzat per la Coral Shalom a la ciutat de Lleida des de l'any 2006. El seu objectiu és apropar la música al carrer i que tothom en pugui fruir, i alhora, donar l'oportunitat a diferents intèrprets a tenir un escenari per difondre la seva música.