​Lleida comença la mitja veda de caça en un any marcat per la sequera i l'emergència cinegètica per la plaga de conills

Un moment "molt esperat" pels caçadors

Elsde la plana dehan inaugurat aquest diumenge la temporada de caça amb la mitja veda en un any atípic marcat per la sequera, que provoca una davallada d'espècies per caçar, i per l'per la proliferació deen una norantena d'àrees privades de caça de les comarques del Segrià, la Noguera, l'Urgell, el Pla d'Urgell, la Segarra i les Garrigues.A banda de conills, els caçadors també podran capturar, mentre que la Generalitat manté el veto establert l'any 2021 de caçar tórtores. La mitja veda s'allargarà fins el 10 de setembre arreu de Catalunya amb 10 dies hàbils per a la cacera a Ponent i 4 a la resta del territori.La mitja veda comença en un context de sequera que, segons el president de la Federació de Caça de Lleida,, provoca una davallada del nombre d'espècies per caçar. Mentre lamenta que la perdiu "està desapareixent", també reconeix que la sequera "ha frenat" la proliferació de conills en un moment d'emergència cinegètica per sobrepoblació a les comarques de les Garrigues, el Pla d'Urgell, el Segrià i l'Urgell, així com en cinc àrees privades de caça de la Segarra i en catorze de la Noguera.De fet, la Generalitat preveu tancar el mes de setembre amb més de 300.000 conills abatuts al llarg de l'any, una mesura que combina amb l'ús de biocides a les carreteres. "De conill n'hi ha una part dels que hi havia abans. Se n'han abatut molts", destaca Teixidó. En tot cas, assegura que els caçadors faran "tot el possible" perquè no hi hagi més danys als cultius.De retruc, la declaració d'emergència cinegètica limita la caça de guineus, una de les característiques d'aquest període. En aquest sentit, els caçadors tenen prohibit capturar guineus en aquells vedats afectats per la sobrepoblació de conills, ja que les guineus ajuden a controlar la densitat d'aquests animals en ser un depredador natural.A més, el Govern manté les limitacions que ja va establir en temporades anteriors, com la caça de guatlles a un màxim de 20 exemplars per caçador al dia. Una altra restricció afecta al colom roquer i híbrids d'aquesta espècie, que només es podran caçar els dies hàbils de la mitja veda al mes de setembre.D'altra banda, la Generalitat prohibeix caçar tórtores i manté el veto que aplica des del 2021 per exigència de la Unió Europea a fi d'afavorir la recuperació d'aquesta espècie. Per contra, els caçadors podran abatre estornells, garses i tudons sense limitacions.L'inici de la temporada de caça és un dels moments més esperats pels seus aficionats. "La mitja veda és una cosa diferent", destaca Teixidó, "sobretot quan hi ha guatlla perquè és bonic caçar-la amb gos", afegeix. Tot i això, lamenta que hagi començat amb 5 dies retard. Explica que el dia 15 d'agost "hi ha moltes guatlles" però el dia 20 "la majoria ja han marxat".