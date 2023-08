​La Paeria de Lleida activa avui el Pla d'actuacions per prevenir la calor davant la previsió d'altes temperatures

L'activa aquest dilluns el. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya () alerta que hi ha més del 70% de possibilitats que la comarca delsuperi elsdurant les hores centrals del dia fins a les vuit del vespre.D'aquesta manera, els serveis socials de la Paeria faran un seguiment dels col·lectius vulnerables i els agents cívics reforçaran la divulgació de mesures preventives a nivell de carrer. Així mateix, l'Ajuntament ha recordat lao zones exteriors on es regula la temperatura.Concretament, l'àmbit de serveis socials de l'Ajuntament de Lleida farà un seguiment, avisos i atencions als usuaris del Servei d’Atenció a Domicili, Teleassistència, els Serveis Socials Bàsics, l’Àrea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió Social, centres d’atenció a persones amb discapacitats, allotjament per a dones i fills en situació de violència masclista, temporers, majors de 90 anys, llars de jubilats i centres de dia municipals.A més, el departament de Protecció Civil de la Paeria coordinarà i participarà en les tasques que correspongui de les persones vulnerables al cop de calor, que prèviament han estat censades. Així mateix, el Pla Local d'Inclusió Social i Salut Pública i Protecció Civil es coordinaran per traslladar malalts des del seu domicili als centres sanitaris.Per la seva banda, els agents cívics reforçaran la divulgació de mesures preventives per pal·liar els efectes de la calor sobre la salut de les persones a nivell de carrer i durant el servei diari dels agents. Les recomanacions genèriques davant pics o onades de calor són mantenir la casa tan fresca com sigui possible, buscar l'ombra al carrer i beure molta aigua, entre altres.