​Els Mossos detenen un segon implicat amb la macro plantació de marihuana en hivernacles d'Almatret

Elshan detingut un segon implicat amb la macroque s'ha localitzat en una zona de difícil accés a, al sud de Segrià. La policia el va citar dijous a laperquè tenia sospites que podia ser el responsable del lloguer dels hivernacles i la instal·lació que contenia les 1.820 plantes de marihuana i el va acabar detenint. Es tracta d'un home de 32 anys i juntament amb l'altre detingut el dimecres quan els Mossos van iniciar el desmantellament de la plantació, està previst que passi dissabte a disposició judicial. La plantació es va descobrir gràcies a l'avís d'alguns veïns i caçadors de la zona. Es tracta de la primera d'aquestes característiques que es desmantella a Ponent.La policia està investigant si aquest segon detingut podria ser una de les tres persones que van aconseguir fugir de la plantació quan els agents hi van arribar dimecres. En aquell moment només es va poder aconseguir detenir un dels suposats responsables de la plantació, un home de 44 anys i de nacionalitat albanesa.Veïns d'Almatret van alertar als Mossos d'Esquadra de la possibilitat que hi hagués un cultiu intensiu de marihuana en una zona aïllada i de difícil accés entorn del barranc de l'Aiguamoll, a uns 10 quilòmetres del municipi. La policia va muntar un dispositiu entre dimecres i dijous que li va permetre localitzar un conjunt de 14 túnels d'hivernacles amb 1.820 plantes de marihuana. És la primera plantació de marihuana que es troba en hivernacles professionals a la demarcació de Lleida, ja que fins ara, els mossos estaven habituats a trobar les típiques plantacions en naus o cases de pobles, o bé al mig del bosc.Una trentena d'agents va participar dijous en el desmantellament de la plantació i també en l'escorcoll ordenat pel jutjat de guàrdia de Lleida. Les plantes feien entre 80 centímetres i un metre i vint d'alçada. Podrien haver arribat als 2 metres i escaig a finals de setembre, quan es preveien collir. Els Mossos calcula que amb tota la superfície es podria haver obtingut més d'una tona de marihuana llesta per al consum.