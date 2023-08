Detingut l’home que va atracar amb un ganivet de grans dimensions un supermercat de Lleida

Elshan detingut l’home que va atracar amb un ganivet de grans dimensions un supermercat de. Els fets van tenir lloc dimecres a dos quarts de cinc de la tarda en un establiment del. L'home va amenaçar i intimidar una caixera i es va endur els diners de la caixa registradora. L'atracament va poder ser enregistrat per les. L'home va simular que anava a fer la compra i llavors va amenaçar a la dependenta. L’alcaldessa accidental de la Paeria,, ha reiterat el rebuig rotund a fets com aquests, que ha qualificat d’”intolerables”.Valls també ha remarcat que el consistori serà "contundent" en la lluita per la seguretat a Lleida. Pel que fa al detingut ha explicat que es tracta d’una persona reincident que ja havia comès altres atracaments prèviament a la mateixa zona. En aquest sentit, ha admès que s’havia creat certa alarma social, i ha insistit a la ciutadania que s’han fet “totes les passes necessàries” per assegurar la seva tranquil·litat.