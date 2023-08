​Els Mossos localitzen més de 1.800 plantes de marihuana distribuïdes en 14 hivernacles a Almatret

Elshan localitzat a1.820 plantes deen 14 hivernacles. Es tracta de la primera instal·lació d'aquestes característiques que es desmantella a la demarcació ja que fins ara, els cultius il·legals de marihuana s'havien localitzat en naus o zones exteriors.La plantació està a unsdel poble, en una zona de difícil accés en uns antics vivers d'arbres on hi havia una connexió d'aigua al reg del Segrià Sud. Els Mossos van localitzar i detenir dimecres un dels responsables del cultiu mentre que uns altres tres implicats van aconseguir fugir. Aquest dijous, la policia s'ha tornat a desplaçar fins al lloc per continuar amb les tasques de desmantellament. La investigació continua oberta.Veïns d'Almatret van alertar els Mossos d'Esquadra de la possibilitat que hi hagués un cultiu intensiu de marihuana en una zona aïllada i de difícil accés al barranc de l'Aiguamoll, a uns 10 km del municipi. La policia ha muntat un dispositiu entre aquest dimecres i dijous que li ha permès localitzar un conjunt de 14 túnels d'hivernacles amb 1.820 plantes de marihuana. "És la primera plantació de marihuana a la demarcació de Lleida que trobem en hivernacles professionals, ja que fins ara estàvem acostumats a trobar les típiques plantacions en naus o cases de pobles, o bé al mig del bosc", ha afirmat el sergent i sotscap de la Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra de Lleida, David Mora.La policia va optar per organitzar un primer operatiu aquest dimecres que els va permetre confirmar l'existència de la plantació i localitzar quatre persones que s'encarregaven del cultiu, una de les quals va ser detinguda. Es tracta d'un home de 44 anys i de nacionalitat albanesa. En canvi, els altres tres implicats van poder fugir. "Hem de tenir en compte que és una zona molt gran amb bosc just a la vora. De totes maneres, la investigació continua oberta i esperem localitzar els tres fugits així com tothom que pugui estar relacionat amb la plantació", ha dit Mora.Els Mossos d'Esquadra han tornat aquest dijous a l'indret per començar a desmantellar la plantació i escorcollar les instal·lacions per ordre del Jutjat de Guàrdia de Lleida. Les plantes tenen entre 80 centímetres i 1,20 metres d'alçada, i la previsió era que arribessin a uns 2 metres i escaig a finals de setembre, quan es preveien collir. "Calculem que en tota aquesta superfície s'hauria pogut obtenir més d'una tona de marihuana llesta per al consum. És una instal·lació molt gran i amb una capacitat de producció molt bèstia", ha indicat Mora.A més, es tracta d'una instal·lació que en el seu dia va ser un viver d'arbres i està condicionada "perfectament pel cultiu, amb reg del Segrià Sud i accés a l'aigua garantit", ha afegit Mora. A banda dels hivernacles, els encarregats dels cultius havien habilitat una zona amb llits i altres estris per cuinar.