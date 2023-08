​Alguaire comença la campanya de la figa amb més producció i bona qualitat dels fruits, que són més grossos i dolços

Laha començat amb bones perspectives. La producció es preveu major respecte a la passada campanya i alhora els fruits tenen una "bona qualitat", sent més grossos i dolços, ha explicat, de l'empresa. I és que les condicions meteorològiques registrades durant l'hivern, la primavera i l'estiu d'enguany han propiciat el desenvolupament d'aquests cultius, que s'han pogut regar amb "força normalitat" mitjançant l'aigua del, ha indicat Lladonosa. A més, les temperatures dels darrers mesos han fet avançar la recol·lecció dues setmanes al municipi, que és referent en la producció de figues a lesLa campanya de figues ha començat en algunes finques d'Alguaire uns quinze dies abans de l'habitual, amb una producció "bastant bona", ja que l'hivern passat "no va ser massa fred" i a l'estiu s'han registrat setmanes de calor intensa a la zona, ha indicat Àlex Lladonosa, de l'empresa Figues la Noria, que ha afegit que les figueres s'han pogut regar amb "força normalitat" tot i la sequera mitjançant el canal de Pinyana i "les basses d'aigua de les quals disposem".Només començar la campanya ja s'han pogut observar i tastar figues de lesque tenen uns "calibres i una dolçor una mica superiors respecte a altres anys", així com una "major duresa que ens dona més garanties a l'hora que el fruit es conservi durant la seva comercialització", ha indicat Lladonosa, membre d'una empresa que sol exportar els seus productes principalment a, però també aEn aquest sentit, la producció de figues guanya terreny arreu perquè cada vegada hi ha més agricultors que aposten per diversificar els seus cultius amb aquest fruit, que té bona sortida al mercat, ja que també creix progressivament el seu nombre de consumidors.Tanmateix, la collita de la figa es pot allargar fins al mes de novembre i això requereix més mà d'obra, amb la dificultat que suposa trobar-la i, per tant, uns costos molt més elevats que altres cultius que es poden collir amb menys temps i treballadors.