​Un incendi crema una pila de farratges a Vallfogona de Balaguer

ESTABILITZAT l'incendi de farratges, l'objectiu era aïllar les paques que no havien cremat, d'aquesta manera han ofegat les piles enceses amb aigua. Hi som amb 17 dotacions #bomberscat — Bombers (@bomberscat) August 16, 2023

Elstreballen en un incendi de farratges a, a la Noguera. L'avís l'han rebut a tres quarts de dues de la tarda i fins al lloc s'hi han desplaçat, que treballen en l'extinció del foc que crema una pila gran dede manera desenvolupada. L'incendi s'ha produït l'exterior de les instal·lacions d'una empresa del municipi. A les quatre de la tarda s'ha pogut declarar com a estabilitzat, si bé encara hi eren per aïllar les paques que no havien cremat.