​Tres donants d'òrgans en deu dies a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida fan possible 14 trasplantaments

Tres donants d'òrgans a l’(HUAV) de Lleida en un període de només deu dies han permès efectuar un total dea persones que ho requerien a causa de les seves respectives malalties. Gràcies a la donació, feta a mitjan del passat mes de juliol, també s’han obtingutque han millorat la qualitat de vida dels pacients.La coordinadora de trasplantaments de l'hospital lleidatà,, ha afirmat que aquest acte "solidari i generós", sumat a l'esforç dels professionals de diferents equipaments sanitaris, administracions i mitjans de transport, ha donat una segona oportunitat a 14 pacients que "només podien curar la seva malaltia amb un trasplantament”.Per Badia, situacions com aquesta posen de manifest la capacitat de planificació, gestió i treball en equip de tots els professionals implicats en el procés de donació i trasplantament d’òrgans.Segons les últimes dades de l’(OCATT), el 2022 es van practicar un total de, la majoria de ronyó, i es van comptabilitzar 15.929 teixits distribuïts pel Banc de Sant i de Teixits. Pel que fa a les famílies, el 82% van donar el seu consentiment a la donació d’òrgans del seu familiar. A Lleida, l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova va tenir 15 donants en tot l’any passat."Notícies com aquestes només poden esdevenir-se gràcies al compromís de la gent. Per això és clau que dins de cada família siguem capaços d’abordar el tema de la donació manifestant la nostra voluntat als familiars per facilitar, d’aquesta manera, la decisió de la donació en moments particularment difícils”, ha afirmat Badia.