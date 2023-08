​La Guàrdia Urbana de Lleida ha interposat 772 denúncies a conductors beguts o drogats des de principi d'any

Laha interposatadministratives i penals a persones que conduïen amb una taxa d'alcohol per sobre de la permesa o bé drogats des de principi d'any. Per una banda, el cos de policia local ha augmentat de gener a juliol fins a 42 els controls programats d'alcoholèmia i drogues als carrers de la ciutat, amb l'objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre aquestes conductes perilloses per la seguretat.En el marc d'aquests controls, s'han efectuat, de les quals 160 han resultat positives amb denúncia administrativa, 24 via penal i dues negatives penals a sotmetre's a les proves. Pel que fa als, 13 han resultat en denúncia administrativa i 2 en penal.Als controls programats cal sumar-hi les denúncies interposades durant la tasca de detecció d'alcohol i drogues al volant que realitzen diàriament els efectius del cos de policia local a la ciutat. Tot plegat ha elevat fins a un total de 568 denúncies per alcoholèmies i 204 denúncies per resultat positiu en el drogotest, incloses tant les administratives com penals, en els primers set mesos d'any.Durant els controls, s'han tramitat també 13 denúncies per altres il·lícits penals, 55 denúncies per diferents infraccions i s'han immobilitzat un total de 56 vehicles al dipòsit municipal de vehicles.El cos de policia local ha recordat que no es pot conduir amb una taxa d'alcohol superior a 0,25 mg/l per aire expirat. Superat aquest llindar, fins al 0,60 mg/l constitueix una falta administrativa. És delicte penal conduir sota l'efecte de l'alcohol quan se superi els 0,60 mg/l d'aire expirat, 0,40 en cas d'accident. La taxa d'alcohol permesa per als conductors menors de 18 anys de bicicletes, patinets i ciclomotors és de 0,0 mg/l.