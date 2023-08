​Visitants a l'alça durant l'estiu al Centre d'Interpretació de l'Or del Segre de Balaguer, que compleix 10 anys

10 anys d'història

Elcontinua sent un referent turístic adeu anys després de la seva inauguració. L'equipament ha atret enguany nombrosos visitants d'arreu, amb un repunt dels que procedeixen dei del, tot i que els catalans continuen sent majoria.Així, les reserves per als tallers de recerca d'or al riu han rondat el ple al llarg de l'estiu i han anat a l'alça aquest mes d'agost, amb les places esgotades en diversos dies. D'altra banda, el centre celebra el seu desè aniversari en un any marcat per la sequera, que inicialment va fer témer pel desenvolupament de l'activitat al riu, però finalment no ha tingut afectació, ha explicat la tècnica del centre, Mireia Subirada.La recerca d'or al riu Segre es va avançar enguany al mes de juny, per Sant Joan, atesa l'elevada demanda d'inscripcions i es preveu allargar fins a mitjan de setembre. "Les reserves van molt bé, al juliol vam omplir la majoria de les places disponibles i a l'agost ja hi ha diversos dies amb tot ple. Fins i tot esperem ampliar places de cara al setembre", ha explicat Mireia Subirada, tècnica del Centre d'Interpretació de l'Or del Segre. Un fet que ha celebrat, ja que d'entrada hi havia el temor que la sequera impedís el desenvolupament de l'activitat al riu. "Al principi ens feia patir, però hem notat que baixa més o menys el mateix cabal d'aigua i finalment no ens ha afectat gens", ha afirmat Subirada.D'aquesta manera, l'equipament torna a ser aquest estiu un pols d'atracció turística, sobretot de famílies que busquen "comarques de l'interior de Catalunya per fer activitats diferents de les de platja i muntanya" i que veuen en la recerca d'or al riu una jornada "experiencial i familiar", ha expressat la tècnica del centre.En aquest sentit, enguany hi ha un repunt de turistes francesos, sobretot del sud de França, i també del País Basc, tot i que la majoria de visitants procedeixen de Catalunya, especialment de la zona de Barcelona i d'indrets propers a la mateixa capital de la Noguera.Un exemple són l'Anna i la Laura, dues veïnes del Talladell (Urgell), que "feia temps" que volien fer aquesta activitat "xula" i en que una d'elles ha trobat molt més or que l'altra, han explicat entre somriures. Els participants solen trobar unes quatre partícules d'un mil·límetre o mig mil·límetre per cada cubell d'arena que examinen i es poden endur el seu petit tresor a casa.El Centre d'Interpretació de l'Or del Segre es va inaugurar l'any 2013 i compleix enguany una dècada d'història. Des de la seva creació, l'equipament s'ha consolidat com un punt d'atracció turística, no tan sols a Balaguer, sinó també a la comarca de la Noguera. Es tracta d'un espai que ofereix un recorregut per la història de l'explotació de l'or al Segre i que convida tant a adults com infants a viure, per un dia, l'experiència dels autèntics buscadors d'or.El Segre és un riu aurífer que, al llarg del seu trajecte, diposita a les arenes i graves unes petites partícules d'or com a resultat de l'erosió de les muntanyes dels Pirineus. Per aquest motiu, Subirada ha afirmat que la recerca d'aquest mineral a l'aigua "està assegurada", sempre que hi hagi la grava i l'aigua necessària.La recerca d'or al Segre està documentada ja des d’època romana a la zona de la Cerdanya però, més tard, va tenir dos moments d’especial activitat. Primer, en època andalusina (VIII-XII), i després als segles XVI i XVII, quan es va començar a fer servir el mercuri com a amalgamant per poder extreure aquestes partícules preuades de l’arena i grava del riu.A principis del segle XVIII, la seva explotació es va abandonar progressivament quan els costos per extreure'l eren més alts que no pas el benefici que se n'obtenia. Els plafons i les vitrines del centre expliquen i il·lustren aquesta vinculació històrica de Balaguer i la plana de Lleida amb la cerca de l'or com una activitat econòmica més, així com els seus usos i propietats.El recorregut continua a la sala dels safareigs amb un taller on el visitant té l'oportunitat de posar-se durant una estona a la pell dels buscadors del Segre. Amb l'ajuda d'un àbac, s'ensenya a extreure les palletes d'or pur de l'arena. A l'estiu, l'activitat es trasllada al riu i els participants poden endur-se l'or que trobin a casa seva.D'altra banda, el centre es va veure obligat a tancar portes a finals del passat mes de juliol a causa d'un acte vandàlic que va trencar les finestres de part de l'edifici i va omplir de vidres els safarejos, per la qual cosa es van haver de buidar i netejar. Tanmateix, l'activitat es va poder reprendre pocs dies després.