​El Laberint de l'Horta de Lleida obre el 19 d'agost amb 17 proves per promoure els productors i el món rural de Ponent

Posar l'Horta al mapa

La cinquena edició del Laberint de l'Horta de Lleida ja està a punt als camps de panís de la. Amb el títol "", l'activitat oferirà enguany un recorregut amb 17 proves que tenen l'objectiu de promocionar els productors de proximitat, així com les tradicions del món rural i les curiositats sobre les verdures i fruites del territori. "Volem mostrar productors de, però també de pobles com", ha explicat l'organitzador,. El laberint obrirà al públic a partir del 19 d'agost i es durà a terme durant els caps de setmana fins a finals d'octubre. En paral·lel, es celebraran activitats gastronòmiques i culturals com una, el 16 de setembre.Aquest any, i a causa de la sequera, la Granja Pifarré només ha sembrat panís als dos camps on es fan el, mentre que a la resta de finques ha plantat sorgo, un farratge que no necessita tanta aigua. El panís plantat és una espècie que aguanta bé l’estrès hídric, i tot i que no fa les panotxes tan grans ni abundoses, permetrà desenvolupar l’activitat, que es consolida al calendari d’estiu a Ponent.Així, el laberint obrirà portes el pròxim 19 d'agost, però aquest divendres ja ha rebut els primers visitants pertanyents al món polític, agrícola, veïnal i cultural de Lleida, sobretot de l'Horta. I és que aquesta cinquena edició porta per títol "Som de Ponent" perquè "vol visibilitzar els productors de l'Horta, però també els de pobles de Ponent com Alguaire, Albesa, Massalcoreig, i generar així complicitat", ha explicat Joan Pifarré, responsable de l'activitat.D'aquesta manera, el laberint ofereix enguany dos camps de cultius amb 17 proves pensades per donar a conèixer tots aquests productors i també diverses tradicions pageses, així com curiositats de les verdures o la fruita que es cultiva al territori lleidatà. "La gent que hi participi podrà aprendre tradicions del món rural, per això en diem proves agroculturals", ha dit Pifarré. El recorregut es pot completar amb grups, amb una durada estimada de mitja hora, i en completar-lo hi haurà disponible també un servei de terrassa-bar amb productes de proximitat de la zona així com un espai de jocs rurals amb un circuit de tractors.En paral·lel, la Granja Pifarré celebrarà jornades gastronòmiques i culturals, una de les quals serà la 'Ponent Fest', que tindrà lloc el 16 de setembre i maridarà degustacions de productes de proximitat amb actuacions musicals. Així mateix, el 22 d'octubre hi ha prevista una caminada solidària amb l'i el 28 d'octubre es clourà el laberint amb una sessió nocturna anomenada Ouija al Laberint, que anirà a càrrec de l'El laberint estarà obert les tardes i vespres de dissabte així com els matins de diumenge durant els caps de setmana d'agost, setembre i octubre. Per la diada hi haurà una sessió diürna especial. Els preus són de 8 euros l’entrada per a tots els públics, i dos euros més barata per a part dels clients de, que promociona l'activitat.En la presentació de l’acte hi ha assistit l'alcaldessa accidental, Begoña Iglesias, i la regidora de Cultura i Promoció de la Ciutat, Pilar Bosch, que han refermat l'aposta de la Paeria de Lleida per "posar l'Horta al mapa, ja que és un tret diferencial de la ciutat", i han mostrat també la seva predisposició per treballar en altres propostes privades que es facin a la zona, no solament per promocionar els productors locals sinó per desenvolupar diferents activitats o esdeveniments. "Les acollirem amb molt de gust", ha afirmat Bosch.També han visitat les instal·lacions el coordinador de l’Horta de la Paeria, Joan Queralt, el responsable de Plusfresc, Rafel Oncins, el vicepresident de la Diputació, Agustí Jiménez, així com Nacho Company representant de Inno4agro, Francesc Rosselló, representant l’associació de Productors de l’Horta, Dolors Comes i Francesc Montardit, representants de la Comissió de l’Horta, amb la companyia de Jos Farreny i Toni Baró, com a responsables de la FAV.