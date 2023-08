​Denuncien penalment dos homes al Segrià i l'Urgell per circular a 188 i 179 quilòmetres per hora en trams limitats a 90

Elshan denunciat penalment dos homes per un delicte contra la seguretat del trànsit en circular amb els seus vehicles a una. Els agents van posar la primera denúncia el passat dijous a la matinada, durant un control de velocitat a l'en què van enxampar un home circulant aen un tram limitat a 90 quilòmetres, en l'accés ades delD'altra banda, la policia va denunciar una segona persona el mateix dijous al matí en un control de velocitat situat a la C-53 al terme municipal de(Urgell), per circular a 179 quilòmetres per hora en un tram limitat també a 90. Tots dos conductors van quedar citats amb l'obligació de personar-se davant l'autoritat judicial per a la celebració d'un judici ràpid.