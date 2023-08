​El canal d'Urgell fixa un nou torn de reg d'arbres del 10 al 19 d'agost

Els Canals d'Urgell han fixat un. La decisió s'ha acordat aquest dimecres en una reunió de la Junta de Govern de la comunitat general de regants que ha tingut lloc a Mollerussa a la Casa Canal. La trobada també ha servit per convocar tots els síndics a una assemblea general el dia 24 d'agost per planificar una distribució equitativa del reg per la propera campanya 2024. Aquest serà el tercer torn de reg d'arbres fruiters que es fa durant la campanya, que ha estat marcada pel tancament anticipat del canal a l'abril, tant sols un mes després de la seva obertura, a causa de lai les escasses reserves delLa previsió és que encara hi hagi un quart torn de reg ja que a finals de juny, gràcies a les pluges, la(CHE) va fixar una dotació extra de 50 hectòmetres cúbics per als regants. Davant aquest panorama, la comunitat de regants va decidir salvar la collita de les 9.300 hectàrees de fruiters que abasteix el canal a canvi de sacrificar 13.000 hectàrees de. De fet, els pagesos que aposten per aquest tipus de cultius com són l'alfals o el panís, són els grans damnificats del tancament del canal principal, ja que no han pogut tirar endavant cap collita en el que es porta de campanya.En una assemblea celebrada el passat 5 d'agost a Miralcamp, la plataforma Manifest del Gran Urgell va insistir en treballar per aconseguir que els ajuts de l'Administració pel tancament del canal arribin a tothom "sense excepcions", ja que cal que tot aquell que no ha regat tingui "dret a ser indemnitzat" independentment de si és o no professional. En aquest sentit, lamenten que els ajuts anunciats pel Ministeri d'Agricultura excloguin el cereal d'hivern de regadiu, el cereal d'estiu de regadiu, guarets no sembrats per falta d'aigua, farratge i hortícoles, entre d'altres.Per contra, segons la plataforma, l'esborrany del Departament d'Acció Climàtica, encara no publicat, fixaria ajuts de 250 euros per hectàrea en el cereal d'hivern de secà; 700 euros per hectàrea en el cereal d'hivern de regadiu i guarets de panís; 1.100 euros per hectàrea en farratges; i 4.000 euros per hectàrea en hortícoles sembrades. Aquests ajuts però, aniran condicionats a que es disposi d'assegurança agrària contractada ja que sinó es reduiran a la meitat. També caldrà tenir en compte, segons l'esborrany, que les explotacions podran cobrar un màxim de 30.000 euros si són professionals i 13.500 euros si no ho són i que les que no arribin al mínim de 3 hectàrees quedaran excloses.Precisament aquest darrer punt no està ben vist per la plataforma ja que consideren que serà un agreujant per la gran quantitat de pagesos i hectàrees que quedaran exclosos al haver-hi un topall superior. A més, també critiquen que els panissos sembrats no estiguin contemplats, tot i que els pagesos hi han destinat una despesa.