​Comença la campanya de poma vermella a Ponent amb bons calibres i qualitat tot i la falta de regs per la sequera

La campanya de laha començat a Ponent i els pagesos veuen com tot i la falta de regs pel tancament del canal d'Urgell els calibres i qualitat dels fruits són "força acceptables"., és un dels pagesos que ha començat a collir aquesta varietat i ha recordat la "incertesa" que van patir abans de l'estiu per la falta d'aigua. Molts productors fins i totabans que acabessin morint per falta d'aigua però finalment han salvat la campanya amb altres mesures com aclarides de fruits més intenses del normal. La pèrdua de producció tot just arriba al 30% iLa poma vermella Royal Gala és la primera varietat de poma que es cull a l'estiu i enguany la campanya s'ha anticipat una setmana per les elevades temperatures del juliol. Malgrat les perspectives pessimistes per la falta de regadius, els pagesos han vist que els arbres han produït fruits ambi també una coloració i duresa molt bona. Xavier Gorgues explica que molts es van arribar a plantejar si tirar endavant o no amb l'explotació quan es va tancar el canal d'Urgell però al final, amb l'aplicació de mesures correctores com aclarides de fruits més severes a la primavera, s'ha aconseguit una bona producció que en tot casNo han tingut la mateixa sort altres productors de pera o fruita de pinyol, que es comencen a collir abans. Les restriccions de regadiu al canal d'Urgell, que van comportar deixar passar uns 60 dies entre el primer reg i el segon, van causar estralls en aquestes varietats i algunes explotacions han arribat a patir caigudes de producció de fins al 100%, segons Gorgues.L'anticipació en l'inici de la campanya de recollida d'aquesta varietat de poma vermella també es pot reproduir en altres varietats com la poma Golden, que habitualment es cull a partir de la segona setmana de setembre i enguany, a causa de la calor, potser es comença a recollir a principis de setembre.D'altra banda i pel que fa a l'afectació de la mosca que en zones del Segrià i el Baix Segre ha tingut una gran repercussió per la ineficàcia dels tractaments, Gorgues ha apuntat que al Pla d'Urgell, de moment les trampes "marquen poca presència de la mosca". Això no obstant, ha destacat que cal estar atents i tractar més sovint les explotacions perquè cada vegada hi ha més productes desautoritzats i es veuen obligats a buscar alternatives per combatre aquest insecte que acaba podrint els fruits.