Comença la collita de la pera conference, que recupera un 32% la producció després d'un 2022 marcat per les gelades

L'inici de laa les comarques dedestaca per la recuperació de la producció, després d'un 2022 on va caure per les. Es tracta de la varietat més produïda al territori lleidatà i enguany es preveuen superar les, un 32% més que l'any passat, segons les previsions delEn canvi, la producció a altres països europeus es veurà reduïda aquesta campanya i això beneficiarà a la producció lleidatana, segons ha explicat el president d'Asaja Lleida,. Per tant, s'espera un any de "molta comercialització", amb fruits que destaquen pel seu calibre i 'russeting', ha dit Roqué.La recol·lecció de la pera conference s'ha avançat deu dies respecte a l'habitual. És la varietat més collida a les comarques de Lleida i, de fet, representa 65.800 tones, més de la meitat, de les 121.800 tones de les diferents varietats que s'estimen produir aquest any a la demarcació, segons les dades del departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.D'aquesta manera, la producció torna a situar-se "a nivells del 2020", després de dos anys en què "vam tenir gelades importants" i el nombre de fruits a collir va minvar, ha explicat el president d'Asaja Lleida, Pere Roqué. Tot i això, el mal temps també ha afectat enguany els cultius, ja que el temporal de vent del passat 27 de juliol va tirar a terra el 20% de mitjana dels fruits en unes 3.000 hectàrees d'explotacions del territori. "Hi ha algunes finques puntuals que han perdut producció, però a nivell global no té que haver afectat", ha indicat Roqué.A banda d'això, la pera ha gaudit d'unes condicions en els darrers mesos que han afavorit el seu creixement i que aquesta presenti un russeting, element que determina la seva dolçor, amb nivells que oscil·len entre el "60 i 80%", ha explicat el president d'Asaja Lleida.Per tot plegat, Roqué creu que serà un any de "molta comercialització" i que la pera tindrà sortida tant al mercat "nacional com internacional", ja que també s'espera beneficiar de la reducció de producció en altres països competidors d'Europa que han patit de gelades o pedregades.Pel que fa als preus, Roqué s'ha mostrat prudent, però desitja que siguin els "màxims que pertoquen, ja que fa massa anys que diem el mateix". En aquest sentit, la pera conference és un fruit que té un llarg recorregut al mercat. Es comença a comercialitzar, sobretot, a partir del mes de novembre i en sol haver-hi fins a finals de juny.