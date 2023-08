L'Ajuntament de Llardecans treballa per obrir al públic la restaurada farmàcia Tomàs Pinyol

Intervenció i restauració

L'confia obrir al públic les portes de la, la més antiga deconservada al mateix emplaçament, en els propers mesos. L'alcalde del municipi,, ja s'ha reunit amb el director del Museu de Lleida,, per "posar fil a l'agulla" al projecte de museïtzació de l'espai. Tot plegat, després de finalitzar els treballs de millora de l'equipament, que va estar en funcionament des de l'any 1848 fins al 1988. Els treballs han consistit a restaurar i conservar l'estructura de la sala de 17 metres quadrats, el mobiliari i l'inventariat de ceràmiques, flascons, utillatge farmacèutic, productes medicinals, prescripcions, receptaris i documentació que inclou formulacions.Tot i la predisposició de la família Pinyol per obrir al públic la farmàcia que ja forma part del patrimoni de Llardecans, el següent pas a seguir després de la restauració és posar sobre la taula un projecte de museïtzació.En aquest sentit, l'ajuntament preveu ampliar l'espai museístic més enllà delsde l'espai que ocupa la farmàcia per tal d'exposar documentació i material audiovisual. L'alcalde de Llardecans, Xavier Mor, ha considerat que l'entrada de la casa Pinyol seria una bona opció. En tot cas, reconeix que caldria "posar-se d'acord".Així mateix, Mor preveu la presència d'una persona avesada a la història de la farmàcia de cara la possibilitat de dur a terme. "Hi hauria d'haver una persona disposada a fer-ho", ha assenyalat.Sigui com sigui, l'alcalde apunta que "el munt de gent interessada en el projecte és immens". Per això, destaca la importància que la farmàcia es sumi a l'oferta turística de Llardecans juntament amb l', lesde la cambra-dormitori de Casa Cornadó, el mirador i l'església de l'Assumpció. "Tenim immensitat de coses perquè la gent ens vingui a visitar", ha conclòs.Per la seva banda, el besnet del farmacèutic Tomàs Pinyol, Tomàs Pinyol, ha apuntat que la intenció de la família és "compartir" la farmàcia d'una manera que sigui "accessible per a tothom". És per això que esperen la visita de curiosos i públic en general, així com d'experts que vulguin estudiar documentació i medicines del segle XIX.De fet, Pinyol considera que una de les coses que fa única la farmàcia és el fet de disposar de documents farmacèutics de l'època en el mateix lloc on es van utilitzar, a banda que l'espai descriu com es vivia al segle XIX.Tot i que la voluntat de família Pinyol sempre ha estat conservar la farmàcia en les millors condicions, el pas del temps ha provocat el deteriorament de l'estructura i el mobiliari de l'espai. Un fet que s'ha vist agreujat durant els darrers anys per problemes d'humitat.D'aquesta manera, l'equip encarregat de recuperar la farmàcia original ha dut a terme una restauració íntegra durant un termini de dos anys que ha inclòs accions de desmuntatge d'urgència del mobiliari, la restauració d'aquest i la redacció d'un projecte arquitectònic. "Han estat dos anys intensos de feina" ha explicat el codirector de la intervenció de restauració, Ramón Solé.El procés va començar amb el desmuntatge d'urgència i de l'inventari dels objectes i documentació material, que més endavant es van restaurar al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Així mateix, els experts van elaborar una solució de cara les humitats i van restaurar el sostre i les pintures murals de l'espai.A més, els treballs de millora han complementat la conservació dels elements i dissenys de l'època amb la instal·lació d'aparells i tecnologia actual per evitar problemes d'humitat i millorar la il·luminació de la sala.Segons Solé, ara és necessari dur a terme un seguiment. "Cal controlar les oscil·lacions tèrmiques i la humitat. El treball continua amb el seguiment de les condicions ambientals del lloc", ha apuntat.