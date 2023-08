​Els Bombers troben sense vida l'excursionista desaparegut a la Vall de Boí

Elshan localitzat aquest divendres, a tres quarts de cinc de la tarda, eldel jovedesaparegut el passat 2 d’agost a la(Alta Ribagorça). Efectius del(GRAE) han trobat el cos prop de la, zona que els serveis d'emergència estaven revisant des d'ahir com una de les rutes probables que el jove podria haver pres per al descens des del cim de la, una excursió que va emprendre el passatAquell dia, a les 10 de la nit, els Bombers van rebre l’avís de la família, preocupada perquè el jove,, havia completat bé l’ascens i havia trucat a mitja tarda per avisar que iniciava el descens, però no n’havien tornat a saber res. Després de fer comprovacions amb els refugis i allotjaments de la zona, va activar-se un dispositiu de recerca per 5 dotacions terrestres, entre les quals efectius dels GRAE i del GROS (Grup Operatiu de Suport) amb drons, i es van descartar punts probables com el refugi i la zona d’aparcament.Ahir dijous es va ampliar el dispositiu amb 14 dotacions i 2 helicòpters, entre les quals la unitat de rescat dels Bombers de la Generalitat amb l’helicòpter, els GRAE i un metge del SEM, i el GROS amb drons. També hi van participar elsEl dispositiu, coordinat pels Bombers de la Generalitat, va establir diferents sectors de recerca. Es van explorar, de manera extensiva, els tres camins de baixada possible des de Punta Alta fins el pàrquing de Cavallers: el del, el de l’estany de Comalesbienes i el camí del barranc de Comalesbienes. La recerca es va fer per terra i aire, des de l’helicòpter i amb el suport dels drons. Finalitzades aquestes zones, també es va explorar, de manera intensa, els últims trams del. La zona de recerca d’avui, on finalment s’ha trobat el cos, eren els últims trams d’aquestesDurant la nit d’ahir, i per la perillositat de l’orografia i la mala meteorologia, es va reduir el dispositiu. Aquest matí les males condicions meteorològiques i el vent en alçada han dificultat l’arribada dels dos mitjans aeris previstos a la zona. Així, elshan apropat els efectius dels GRAE que han fet el darrer tram amb vehicle terrestre.Durant la jornada, a Cavallers s’hi ha afegit el GRCR (Grup Caní de Recerca) que explora camins de les zones baixes més boscoses. Els equips de recerca s'han mogut per les canals de la vessant est de Cavallers (Comalespada i l’Antàrtic), per la part baixa del barranc Comalesbienes, i per la cresta de la Punta Alta.A més dels dos helicòpters, amb la unitat de rescat amb efectius dels GRAE i el metge del SEM, els Bombers de la Generalitat també han activat efectius dels GRAE per terra, del Grup Caní de Recerca (GRCR) i la Unitat de Comandament Mitjans (UCM) amb 10 dotacions terrestres.En l’operatiu de recerca també hi ha treballat efectius de la Unitat d’Intervenció de Muntanya (UIM) dels Mossos d’Esquadra, unitats de Medi Ambient, efectius de la comissaria del Pont de Suert; dues unitats i atenció psicològica del SEM, així com efectius dels Pompiers d’Aran.