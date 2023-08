​La Universitat de Lleida preveu estalviar 85.000 euros amb el tancament de les seves instal·lacions del 5 al 27 d'agost

La(UdL)les seves instal·lacions al públic des d'aquest, i fins el dia 27 del mateix mes. Tots els edificis, tant a la capital delcom al, tindran accés limitat al personal durant elsi es tancaran totes les biblioteques i sales d'estudis, a excepció de la de la, en aplicació del. La UdL preveu economitzar així 85.000 euros en electricitat, telefonia i neteja, entre altres. Són "uns 5.000 euros menys que l'estiu passat per la contenció del preu de la llum", ha explicat el vicerector d'Infraestructures,La majoria de les instal·lacions tanquen al públic extern, tot i que el personal universitari hi pot accedir de manera restringida. Mantenen parcialment la seva activitat els edificis del campus de l'; l'estabulari i l'edifici docent de Medicina, situats al campus de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova (plantes 3 i 4); i els edificis de Biomedicina 1 i Biomedicina 2, que acullen l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida.Donat que l'únic centre que té exàmens al setembre és la Facultat de Medicina, la sala d'estudis de Ciències de la Salut funciona de dilluns a divendres entre les 9 del matí i les 2 de la tarda, amb accés preferent per a l'alumnat del campus i de la UdL.Així mateix, hi haurà servei de seguretat a tots els campus les 24 hores, així com recepció de correu i paqueteria durant els matins. En canvi, no hi haurà registre presencial de documents, ja que està operatiu el registre electrònic.