​Detinguts dos grafiters per fer pintades de grans dimensions en un vagó de tren a l'estació de Lleida-Pirineus

Ladeha detingut aquesta matinada dos homes, de 20 i 31 anys, per fer grafitis en un vagó de tren a l'. La policia va rebre l'avís a les 5.45 h i els vigilants de l'estació van explicar a la patrulla que s'hi va desplaçar que havien sentit sorolls en una de les vies i que havien vist unes pintades recents, de grans dimensions, al costat de pots i esprais de pintura.Just en aquell moment, els agents van veure dos joves que travessaven les vies del tren direcció al. Després d'aturar-los, van constatar que duien la roba i les sabates tacades de pintura. Davant els fets, els van dentari com a presumptes autors d'un delicte de danys. Els agents van aturar els nois just quan pujaven en un vehicle estacionat. En escorcollar el maleter, van localitzar pots de pintura i material per a fer