​Baixen un 10% els delictes a Lleida el primer semestre d'any respecte al mateix període del 2022

Descens dels robatoris, sobretot amb força i a vehicles



Creixen lleugerament els accidents i hi ha menys denúncies de trànsit



Joan Carles Moreno, nou coordinador del Pla Local de Seguretat

El total deregistrats aha baixat un 9,7% durant el primer semestre d'any respecte al mateix període del 2022, segons les dades que ha presentat aquest dimecres el conseller d'Interior,, després de lacelebrada a la Paeria de Lleida.Alhora, el nombre de detencions ha augmentat lleugerament (1,4%) a la ciutat i la resolució creix en 4,3 punts. Elena ha remarcat el treball conjunt i de proximitat entre el departament i el consistori lleidatà per afavorir la detecció de punts conflictius a la ciutat i millorar l'eficàcia policial. En aquest sentit, els Mossos han reforçat la seguretat durant l'horari de tancament dels comerços a l'Eix Comercial amb dues patrulles més des del juny.El Saló de Sessions de la Paeria de Lleida ha acollit aquest dimecres la Junta Local de Seguretat corresponent al primer semestre de l'any 2023. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i el conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Joan Ignasi Elena, han presidit la trobada acompanyats de la tinent d'alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, el sotsdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespin, la delegada territorial del Govern, Montse Bergés, el director dels Serveis Territorials d'Interior a Lleida, Xavier Garrós, i representants de tots els cossos de forces i seguretat.Tant Larrosa com Elena han coincidit a remarcar que l'aposta de l'ajuntament i el Govern per oferir més i millor servei policial amb "proximitat, coordinació i més recursos" a la ciutat han permès millorar l'eficàcia policial, augmentar les detencions i reduir els fets delictius a Lleida durant aquest primer semestre d'any si es compara amb el del 2022.Segons Elena, aquests resultats han de servir "d'estímul per continuar fent feina d'acupuntura en els punts més conflictius, com l'Horta o l'Eix comercial". Per la seva part, Larrosa s'ha mostrat satisfet perquè la dada de fets delictius és una de les "millors que s'estan donant a Catalunya". Malgrat això, l'alcalde de Lleida ha afirmat que continua havent-hi una sensació de "ciutat insegura" que s'ha de combatre amb diferents fórmules com "un quadre de sancions sever", així com "unitat política" i "l'increment de les dotacions policials".En aquest sentit, els Mossos d'Esquadra han destinat des del juny dues patrulles més per incrementar la vigilància a l'Eix comercial. Concretament, els agents patrullen durant l'horari de tancament dels comerços, franja horària en què els comerciants i la policia havien detectat un major nombre de conflictes associats a fets delictius.Entre la baixada de fets delictius a Lleida comptabilitzats per la Guàrdia Urbana, destaca que els robatoris amb força han caigut un 43,3% i els robatoris a l'interior de vehicles s'han reduït un 83,3% aquest semestre respecte al mateix període de l'any 2022. També han baixat, però no tan considerablement, els robatoris amb violència (11,2% menys). Els delictes relacionats amb la salut pública també han disminuït, en aquest cas un 20,69%.També cal destacar el descens del 73,68% per ocupacions de via pública sense autorització, la baixada del 60% per denúncies per orinar a la via pública i una disminució del 51,11% en actuacions relatives a gossos.Les actuacions en matèria d'incendis han caigut un 24,44%, passant de 337 actuacions a 446.El nombre total d'accidents de trànsit a Lleida, però, ha augmentat sensiblement, passant de 970 el primer semestre del 2022 a 1.040 el primer semestre d'enguany. A causa dels accidents de trànsit dels primers sis mesos d'any, una persona ha mort i hi ha hagut també 18 ferits greus i 183 de lleus.Els accidents amb bicicletes implicades s'han enfilat fins als 25, 9 més que el primer semestre del 2022. També han augmentat, seguint la tendència ascendent d'anys anteriors, els accidents amb Vehicles de Mobilitat Personals implicats, que han passat de 52 el primer semestre de 2022 a 67 enguany, tot i que cal destacar que la pràctica totalitat dels ferits són lleus.Pel que fa a les denúncies de trànsit. han disminuït de 14.359 del primer semestre de l'any 2022 a les 12.729 del mateix període del 2023.Un dels punts destacats tractats en el decurs de la sessió ha estat la designació del sotsinspector de la Guàrdia Urbana, Joan Carles Moreno, com a nou coordinador del Pla Local de Seguretat a Lleida.Precisament aquest mes de juliol s’han iniciat les primeres sessions de treball per desenvolupar aquest pla, que parteix de la base i l’objectiu d’aconseguir una major seguretat a la ciutat, una racionalització de la despesa en seguretat i una gestió eficient dels recursos tant humans com materials.El Pla Local de Seguretat inclourà la realització d’enquestes entre els lleidatans i lleidatanes per captar la percepció ciutadana en matèria de seguretat, els resultats de les quals serviran per detectar necessitats en temes de seguretat.Per la seva banda, la tinent d’alcalde i regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme de l’Ajuntament de Lleida, Cristina Morón, ha destacat que, com a novetat, "incorporarem la perspectiva de gènere al Pla Local de Seguretat de Lleida, un fet que implica tenir en consideració totes les necessitats de la ciutadania i superar la mirada androcèntrica de la societat".