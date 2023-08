​L'atur cau en 31 persones a la demarcació de Lleida al juliol i tanca el mes amb 16.317 desocupats

L'ha caigut al mes de juliol a lesamb 31 persones, i la xifra de desocupats es situa en 16.317, segons les dades que ha donat a conèixer aquest dimecres el. Suposa un desens d'un 0,19% respecte al juny i és la sisena baixada consecutiva de l'atur a la demarcació. En comparació al juliol de l'any passat, hi ha(-9.06%). Per sectors, l'atur va disminuir en 18 i 17 a l', respectivament, mentre que va registrar increments a la indústria (24) i els serveis (6). També hi ha 26 persones que anteriorment no estaven apuntades a llistes que han trobat feina.Dels 16.317 aturats registrats al juliol a Lleida, 10.799 corresponen al sector serveis, 1.580 a la indústria, 1.304 a l'agricultura, 1.241 a la construcció i a 1.393 no els consta una ocupació anterior. Del total d'aturats, 6.795 són homes i 9.522 són dones. Així mateix, 1.128 tenen menys de 25 anys.La contractació del mes de juliol va caure un 3,90% a Lleida en relació amb el mes anterior. Concretament es van registrar 18.387 contractes, 746 menys que al juny. Dels nous contractes, 10.400 es van fer al sector dels serveis; 6.174 a l'agricultura; 1.546 a la indústria, i 627 a la construcció Del total, 9.060 corresponen a contractes indefinits i 9.327 a contractes temporals. En comparació amb el juliol del 2022, la contractació puja a la demarcació de Lleida i ho fa un 2,41%, amb 433 contractes més que ara fa un any, segons el Ministeri de Treball.Quant al nombre d'afiliats a la Seguretat Social, la xifra total al juliol era de 214.655 persones a la demarcació, cosa que representa un augment de 4.594 (2,19%) en relació amb el juny. Si es compara d'un any per l'altre, Lleida el nombre d'afiliats creix en 9.057 persones (4,41%), segons les dades que també ha publicat aquest dimecres el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.