​Lorena González aposta per l'ampliació del polígon industrial per donar empenta econòmica a Balaguer

Ampliar el polígon i millorar la connexió viària



Més impuls a la Transsegre

El nou equip de govern de l'vol prioritzar l'ampliació del polígon industrial per impulsar el desenvolupament econòmic i social de la ciutat i reafirmar-se com la capital de. La neteja i la seguretat són les altres principals prioritats de la coalició formada pel(6 regidors) i la formació independent(3 regidors) i que encapçala la fins ara senadora socialistaLa primera paera en cap de la ciutat ha destacat les ganes amb què el nou equip s'ha posat a treballar des del primer segon i ha afegit que no es volen "conformar" amb la majoria que tenen, sinó que aspiren aamb la resta de formacions per "decidir el millor per la ciutat".La primera alcaldessa de la història de Balaguer, Lorena González, ha qualificat de "potent" la coalició del PSC i Treballem per Balaguer, i considera que és una "unió que funciona" perquè tothom rema en la mateixa direcció pel que fa a temes de ciutat, tot i les discrepàncies en la qüestió nacional. "Sabem que amb el tema nacional no coincidirem, però anem a buscar els punts en comú que beneficiïn Balaguer", ha explicat.Gairebé dos mesos després de ser investida alcaldessa, González ha explicat que se sent còmoda al seu nou càrrec i que "de moment" va "gestionant i absorbint" els temes diaris del consistori. Pel que fa a l'equip, diu que estan "preparats" per fer front als reptes de la cituat.Així mateix, tot i comptar amb 9 dels 17 regidors, González descarta fer una política "tancada" i afirma que treballarà per buscar els màxims consensos possibles amb la resta de formacions en tot allò que afecti la ciutat.Les apostes estrella del mandat són tirar endavant l'ampliació del polígon industrial i treballar perquè el Govern finalitzi la conversió de la C-13 en una autovia entre Lleida i la capital de la Noguera. Sobre el polígon, el nou ajuntament ja s'ha reunit amb l'(Incasòl) per començar a "aplanar el camí" perquè l'ampliació pugui ser una realitat. González també està pendent de reunir-se amb Territori per reclamar aquest segon carril per sentit a la C-13 fins a Lleida. "Al final és un projecte global de crear un projecte de vida perquè Balaguer vagi creixent i tingui la importància de capital de comarca que ha de tenir", ha afegit.Entre les prioritats del nou equip també hi ha la neteja i la seguretat. Ja s'ha reforçat la neteja dels carrers i començat a identificar les actuacions que cal fer a la via pública. Quant a la seguretat, s'està estudiant l'estructura de lai de cara a finals d'any o inicis del que ve, el consistori vol incorporar dos agents nous a la plantilla, que actualment és de 16, i més endavant en vol incloure dos més, fins arribar a la vintena.D'altra banda, González ha reconegut que Balaguer té un "problema d'habitatge" i que prioritzaran polítiques encaminades a augmentar el parc públic d'habitatges i els pisos de lloguer social, així com també a fomentar l'oferta del centre històric, on hi ha desenes d'edificis deshabitats.Respecte als projectes que l'anterior equip de govern va impulsar a l'anterior legislatura i que estan pendents de culminar, com ara l'ampliació de l'escola Mont-roig, l'alberg municipal o la tramviarització del tren al seu pas per la ciutat, González ha dit que continuen endavant. "Són projectes que continuarem, no vol dir que canviem de govern i parem la ciutat, ni molt menys. Balaguer continua. Al final els polítics passem, els tècnics queden i la feina al final ha de quedar", ha expressat.Pel que fa a la cultura, Lorena González ha afirmat que la ciutat ha "apujat molt el llistó" en els darrers anys i que l'aposta del nou govern passar per mantenir les propostes que funcionen. La festa medieval de l'Harpia, L'Encontats, el mercat del conte i el llibre il·lustrat, o l'Emboirats, el cicle d'hivern d'espectacles infantils, són alguns exemples d'esdeveniments que Balaguer ha anat sumant i que ja estan plenament consolidats al calendari.També es vol donar més impuls a la Transsegre, la festa per excel·lència de la ciutat i comarca. L'alcaldessa ha explicat que al setembre es reuniran amb els organitzadors per abordar el futur de la festa. Considera que cal donar-li més impuls i que la ciutat se la senti més seva. "És la nostra Festa Major d'estiu i crec que s'hi ha d'apostar, però ho hem de fer amb el millor encaix possible", ha valorat abans de deixar clar "que no es pot deixar perdre".