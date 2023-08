​Els Mossos detenen per segon cop en menys d'una setmana un home de 28 anys per robar en bars de Lleida

Elshan detingut per segon cop en menys d'una setmana un home de 28 anys pera principis de juliol. La policia ja el va detenir el passat dimecres per endur-se els diners de la caixa d'un bar deli lesionar greument a la cama un dels clients que van intentar evitar el furt, uns fets que van tenir lloc el dia 7 de juliol.La segona detenció s'ha efectuat aquest dilluns, i els Mossos l'acusen d'accedir per la força a un establiment delde Lleida i endur-se la caixa enregistradora, en aquest cas el passat dia 5 de juliol.El darrer arrest es va produir al carrer Josep Pla de la capital del Segrià, gràcies a la col·laboració ciutadana. El detingut, amb antecedents, passarà novament a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.