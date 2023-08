​El Museu Morera de Lleida preveu inaugurar-se al desembre i serà un referent al país en art modern i contemporani

Inauguració al desembre

Lesper enllestir el noupreveuen finalitzar a principis de desembre amb l'objectiu d'inaugurar-se abans d'acabar aquest any 2023. L'equipament serà "referent al país" en art modern i contemporani, segons el director,, i disposarà d'una col·lecció dede les diferents tendències artístiques de l'època. L'edifici tindrà cinc plantes, tres de les quals per a exposicions on d'entrada es mostraranaixí com documentació d'arxiu vinculades a la memòria artística i cultural de la ciutat dels. A més, els treballs han posat al descobert part de les adoberies del segle XIII del municipi, que els visitants podran veure a la planta baixa.El Morera és un dels museus d'art modern i contemporani més antics del país. Va néixer a principis del segle XX i al llarg de la seva història ha tingut diferents seus, la darrera s'està habilitant a l'edifici de l'de la ciutat, a la, amb l'objectiu que pugui inaugurar-se al mes de desembre i sigui la definitiva.En aquest sentit, autoritats i responsables de l'equipament han fet aquest dimarts una visita d'obres per conèixer com es desenvolupen els treballs. El director del museu, Jesús Navarro, ha explicat que aquest nou equipament "soluciona un dels problemes endèmics de la ciutat amb relació al seu patrimoni artístic, que és establir una seu definitiva pel museu".A més, el projecte preveu ser "referent al territori i en el context català i espanyol", segons ha dit Navarro, gràcies a una col·lecció d'art modern i contemporani de més de 5.000 obres d'art que fan un recorregut per totes les tendències artístiques del segle XX i XXI. Es tracta "d'una de les més importants del país, la segona més important després de la que hi ha a Barcelona", ha afegit el director del Morera.L'equipament s'estructurarà en cinc plantes i terrassa a la part superior. A la planta baixa hi haurà la recepció, la botiga, un espai digital i una zona habilitada per observar part de les adoberies del segle XIII que s'han descobert durant els treballs. La primera, segona i tercera planta es destinaran a acollir les exposicions, la primera de les quals estarà formada per 450-470 peces i multitud de documentació "per reflectir la memòria cultural i artística de la Lleida del segle XX i XXI", ha detallat Navarro. Pel que fa a la quarta planta hi haurà espais d'àmbit tècnic, mentre que a la cinquena s'habilitarà la sala d'actes polivalent, una aula educativa i l'accés a la terrassa, que tindrà vistes a la Seu Vella.El director del museu ha assegurat també que treballaran perquè el projecte d'aquesta nova seu es pugui obrir a la participació ciutadana. "Volem que sigui un espai cultural i social, estarem amatents perquè el visitant i la ciutadania tinguin el seu protagonisme", ha expressat Navarro.L'alcalde Fèlix Larrosa ha afirmat que "les obres es preveuen finalitzar a finals del mes de novembre o començaments del mes de desembre i, tot seguit, farem la inauguració". "Això serà possible pel rigor amb què s'ha treballat, així com per la feina feta per l'anterior govern municipal i el suport institucional del govern espanyol, de la Generalitat, de la Diputació i dels fons europeus, que ens permetran executar aquesta obra emblemàtica", ha dit l'alcalde de Lleida."Estem treballant per ampliar les voreres de Rambla Ferran per facilitar que els veïns disposin d'espais de cohesió i puguin accedir amb més facilitats al nou equipament", ha conclòs Larrosa.Els treballs per transformar l'antiga Audiència de Lleida en la nova seu del Museu Morera van començar l'abril del 2019 i preveuen finalitzar més de quatre anys després amb un pressupost de 5,3 milions d'euros.