​Denunciat penalment un home per conduir sense punts al carnet i donar positiu en quatre drogues diferents a Lleida

Ladeha denunciat penalment aquest dilluns a la matinada un home de 30 anys per conduir un vehicle amb eli donar positiu en quatre drogues diferents a les proves. Els agents van aturar el conductor alpassats dos quarts de dues de la matinada per una infracció de trànsit i van comprovar que li constava una pèrdua de vigència del permís de conduir perquè havia perdut tots els punts. A més, l'home va ser sotmès als tests de detecció de drogues i. La Urbana va immobilitzar el vehicle per retirar-lo al dipòsit municipal i va denunciar penalment al conductor.Al llarg del cap de setmana, la Guàrdia Urbana ha interposat. Un dels conductors denunciats penalment és un home de 40 anys que el passat dissabte a dos quarts de dotze del migdia va xocar amb el seu vehicle contra la mitjana a l'a causa de conduir borratxo. A la prova d'alcoholèmia, el resultat va ser de 1,18 mg/l, que gairebé multiplica per cinc el màxim permès.