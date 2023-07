​El Monestir de Vallbona de les Monges acull el 8è cicle musical «La Pedra Parla» els dies 5 i 6 d'agost

Elserà per vuitena vegada la seu del cicle exclusiu La Pedra Parla, una aposta musical amb tres concerts que tindran lloc el cap de setmana del 5 i 6 d'agost. Es tracta d'una proposta artística que valora el tresor més desconegut i sorprenent de la, el Monestir de Santa Maria de Vallbona, fundat eli considerat una de les joies del gòtic religiós català.Com a principal novetat, el cicle s'iniciarà dissabte amb l'estrena d'una peça de la jove compositora Helena Cánovas que el festival ha encarregat per a l'ocasió. Els concerts tindran lloc al claustre i església del monestir urgellenc.El cicle musical, que enguany arriba a la 8a edició, està organitzat per l'del Departament de Cultura i la comunitat del monestir amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vallbona de les Monges i està pensat per conviure amb el silenci de la comunitat religiosa femenina que l'habita. La iniciativa vol potenciar l'activitat cultural del territori en espais singulars com són els monuments.Una de les novetats d'enguany és que el cicle estrena una peça de la jove compositora, encarregada pel mateix festival. Cánovas ha fet una obra expressament per La Pedra Parla, que s'estrenarà al cicle en el marc del primer concert, que tindrà lloc aquest dissabte 5 d'agost a dos quarts de set de la tarda al claustre sota el títol d'. L’obra d'estrena d'Helena Cánovas, juntament amb altres de Mozart i Britten, estaran interpretades per, una formació creada expressament per aquest concert. Abans del concert, hi haurà una trobada-entrevista entre Helena Cánovas i Jordi Domènech, on l'autora compartirà els secrets del procés de creació de l’obra.En aquest mateix espai, a dos quarts de 10 de la nit, es podran escoltar les Sonates per a viola da gamba i orgue de, interpretades per perLa vuitena edició d'aquest cicle es clourà amb un dels compositors barrocs catalans més importants, Joan Cererols, originari de Martorell, i la seva obra les Completes solemnes a Maria, que el, sota la direcció de l'organista, interpretaran a l'església. Aquest tercer i últim concert tindrà lloc el diumenge 6 d’agost a dos quarts d'una del migdia a l'església del Monestir de Santa Maria de Vallbona.Les entrades per als tres concerts ja estan a la venda en línia amb preus que van dels 22 als 25 euros. L'abonament per als tres concerts es de 60 euros i l'entrada per als menors de 12 anys és gratuïta, mentre que els estudiants de música tenen dues entrades al preu d'una.