​Raimat comença la verema amb la previsió de collir 6,3 milions de quilos d'una qualitat «excel·lent»

Tècniques de teledetecció

El(Segrià) ha donat el tret de sortida a la verema amb expectatives excel·lents, sobretot pel que fa a qualitat. El raïm presenta uns nivells d'acidesa "molt bons" i està "molt ben equilibrat", segons ha afirmat el director,La quantitat a collir, però, és lleugerament inferior a la d'un any habitual i se situa en elsa causa de les restriccions al reg per la. D'altra banda, la calor ha fet avançar una setmana abans del que era habitual la recol·lecció, un fet que ja va succeir l'any passat. "Comença a ser tendència i suposem que és conseqüència del canvi climàtic", ha dit Esteve. En aquest sentit, el celler continua sent un dels més primerencs d'en encetar la collita.El celler Raimat, de la DO Costers del Segre, ha començat la verema amb expectatives "excel·lents, gairebé extraordinàries" perquè el raïm presenta unes "condicions, salut i nivells d'acidesa molt bons" ha afirmat Esteve, que s'ha atrevit a dir que "serà un gran any si la climatologia respecta la campanya", que s'allarga fins a l'octubre en aquesta zona del Segrià.Es tracta d'un punt geogràfic on habitualment ja plou poc, però enguany això s'ha fet més notori amb l'episodi de sequera. Per aquesta raó, el subministrament d'aigua és clau per tirar endavant la producció i les restriccions al reg dels darrers mesos han estat "importants", ha dit el director del celler. La vinya, però, és un cultiu que necessita menys aigua respecte a altres, i això sumat a la gestió hídrica "molt més eficient" que s'ha fet des del celler, han fet possible que la producció de raïm sigui "una mica inferior però similar a la d'un any normal", ha assegurat Esteve.Amb l’ajuda de tècniques innovadores i l’aplicació de les noves tecnologies, Raimat ha optimitzat al màxim aquest reg i ha reduït la despesa hídrica en més del 20% en les últimes dues dècades, tot i que l’augment de les temperatures fa que els sòls cada cop necessitin més aigua.El celler Raimat té 2.000 hectàrees de raïm i és una de les superfícies de producció ecològica més grans del món. S'hi cultiven al voltant de 15 varietats, i la primera que s'ha començat a recol·lectar és la chardonnay per elaborar cava. La collita, que mobilitza 150 persones entre treballadors de camp i de les instal·lacions, es porta a terme a mà i en les hores amb menys calor per afavorir una millor qualitat del raïm.Concretament, la recol·lecció es fa amb torns de les 6.00 hores del matí fins a les 12.00 hores del migdia, i quan la quantitat a collir sigui superior, es preveu fer de matinada fins a primera hora del matí. La campanya acabarà a l'octubre amb les varietats negres com al cabernet sauvignon. El celler, com d'altres de la seva DO, ha reintroduït el cultiu de la varietat Trobat.El celler Raimat implementa des de fa més de vint anys tècniques de teledetecció per identificar les zones que requereixen menys o més aigua. Concretament, s'utilitzen avionetes per capturar imatges de la superfície en producció que permeten definir la dosi mínima necessària d'aigua perquè els cultius de determinades àrees tirin endavant. La fórmula permet una gestió hídrica més eficient, clau en temps de sequera, i alhora potenciar l'aroma i el gust de les diferents varietats de raïm.