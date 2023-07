Una baralla amb armes blanques provoca tres ferits i un detingut a Puigverd de Lleida

Elsvan detenir ahir diumenge un home arran d'una baralla entre dos grups a. Tres persones han resultat ferides, una d'elles per ganivetades, durant la festa major. Tot plegat va succeir a primera hora del matí a la, on es van arribar a llançar cadires i pedres pels volts de quarts de vuit.Els tres ferits van ser traslladats a l'. A banda del ferit per ganivetades, també n'hi havia un altre amb contusions i el tercer amb una fractura. Durant la baralla s'haurien fet servirA l'home que va ser arrestat l'acusen d'un presumpte delicte de lesions i durant l'escorcoll li van trobar una navalla, així com dos ganivets i una destral al seu vehicle. L’alcalde,, va condemnar els fets així com també va avançar que l'evolució dels ferits és favorable.