​La investigadora de Lleida Blanca Salinas-Roca lidera un projecte pioner contra la malnutrició maternoinfantil al Txad

Finançament i cooperació internacional

La investigadora i professora de la Universitat de Lleida (UdL)coordina un projecte pioner adreçat a combatre els alts nivells de malnutrició que pateix la població maternoinfantil al(Àfrica Central). Es tracta de la Unitat Terapèutica Nutricional (UnTeNu), vinculada a l'hospital Le Bon Samaritain de, la capital del país. L'equipament detecta casos deentre uns 40.000 pacients a l'any i els proporciona un suplement alimentari singular que permet millorar la seva esperança de vida. El projecte, que també educa en alimentació, ha rebut el finançament de la, però necessita més suport i espera aconseguir-lo amb micromecenatge.Salinas-Roca és professora també a la Universitat Ramon Llull (URL), així com col·laboradora de l'(IRB). L'any 2016, quan finalitzava la seva tesi doctoral, va participar en una estada de recerca al(CHU-BS) de N'Djamena (Txad). Durant la seva estada, va detectar la necessitat d'implementar una unitat més específica per combatre els dèficits de ferro, proteics i nutrients que pot presentar la població del país de l'Aquest va ser el punt de partida del projecte UnTenu, que des de la seva creació ha permès millorar l'esperança de vida d'unes, a raó de 40.000 a l'any. Un 70% del total són infants de fins a 5 anys, i un 30% són dones gestants txadianes.La unitat s'estructura en tres potes: cribratges per detectar casos de malnutrició entre la població, programes d'educació en l'àmbit de l'alimentació i l'elaboració i distribució d'un suplement alimentari singular creat a partir de lleguminoses, cereals i vegetals dels cultius txadians."El suplement és singular perquè combina diferents matrius alimentàries amb un perfil d'aminoàcids més interessant pel seu valor biològic i alhora conté els micronutrients, com minerals o vitamines, que permeten una millor recuperació d'estats de malnutrició i de malalties com l'anèmia", ha detallat Salinas-Roca.Durant l'inici del projecte, es va explorar la varietat i el valor nutritiu dels aliments que es cultivaven a la zona. "Tenen varietats de lleguminoses, cereals i vegetals que tenen una composició més elevada d'alguns micronutrients i difereixen de les nostres. Quina sorpresa al veure els resultats", ha exclamat Salinas-Roca. "Això li dona també un valor afegit en sostenibilitat perquè no cal importar-los", ha afegit la investigadora.La producció d'aquesta farina va iniciar-se el 2018, amb 150 quilos al mes. Actualment, ja s'estan produint 3 tones mensuals. Es pot començar a administrar als infants a partir dels 4-5 mesos. "Quan fem un tractament terapèutic als pacients, en cas d'haver-hi alguna infecció, i se'ls acompanya amb el suplement, veiem que al cap de 6 mesos hi ha una millora molt clara i són nens que poden salvar la seva vida", ha dit la lleidatana.Pel que fa als cribratges, confirmen la situació d'inseguretat alimentària en què es troba aquesta població. Totes les dones gestants de l'estudi tenien anèmia ferropènica, en un 70% dels casos greu, mentre que un 80% dels infants patien malnutrició aguda o severa i en només un 20% la malnutrició que presentaven no era greu.Respecte als programes d'educació alimentària, unes 120.000 dones han assistit a les sessions impartides peri altre personal del CHU-BS, els metges Carlos Gómez-Virseda i Joan Viñas, i Salinas-Roca. Per al 2024, es vol potenciar aquesta àrea perquè es considera una pota clau del projecte per garantir la supervivència dels infants.El projecte no hauria estat possible sense el finançament atorgat per l'Agència Italiana de Cooperació (100.000 euros), la UdL (43.000) i la Fundació Recover (20.000). Així mateix, l'hospital vinculat a la unitat s'ha fet càrrec de la contractació de personal. Tot i això, ara requereix més suport econòmic per consolidar-se.En aquest sentit, Salinas-Roca preveu consultar les subvencions disponibles per part de les administracions i obrir una plataforma de 'crowdfunding' per aconseguir 100.000 euros més de cara a finançar les despeses de l'equipament durant els pròxims 5 anys. Un dels nous reptes serà explorar la situació nutricional i les malalties infeccioses de les àrees rurals del Txad.