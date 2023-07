Alguaire estrena els vols d'estiu a Menorca i Eivissa

L'ha estrenat aquest dijous els vols d'estiu a, que se sumen als de la ruta Palma que la companyia Air Nostrum ofereix tot l'any des de l'equipament lleidatà.Elsfins al 3 de setembre, amb un total de 12 dies. El primer avió del dia ha sortit al matí direcció a Menorca amb. Aquest divendres n'hi ha dos més, un direcció Eivissa i un a la tarda que fa el trajecte fins a Palma. Els passatgers que han optat per marxar des de l'aeroport lleidatà valoren sobretot la "comoditat" que suposa el fet de no haver d'anar a l'aeroport de Barcelona.Els vols de la companyiasón els únics vols comercials que operen a l'aeroport d'Alguaire. Enguany la campanya suma un total de 12 dies, els mateixos que l'any passat, amb l'única novetat que enguany totes les rutes es concentren en divendres i diumenge, a diferència de l'any passat que es feien dilluns i dijous. L'estiu passat va tancar amb uns 3.000 passatgers, i una ocupació mitjana d'entre el 50 i 60%. Enguany Aeroports preveu una ocupació similar.Pel que fa als viatgers, agraeixen la connexió directa entre Ponent i les Illes Balears. "Venim per comoditat perquè haver d'anar a Barcelona és un pal", ha afirmat el veí de Lleida, que viatja amb la seva família a Menorca. És la primera vegada que han optat per marxar des de l'aeroport d'Alguaire, a diferència de la família de Maria Ortega, que cada estiu estiuegen a la illa i que agafen tant l'avió des d'Alguaire com de Barcelona, tot i admetre que marxar des de l'aeroport lleidatà "és més còmode".